Al momento de sellar toma en cuenta el ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo al Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá

El hipódromo La Rinconada abre las puertas para la reunión número 44 el domingo 16 de noviembre. El óvalo caraqueño desarrolla esta jornada en el marco del tercer meeting de la temporada, con una cartelera estelar de 13 carreras que incluye cuatro importantes pruebas selectivas.

Los aficionados esperan una jornada de alta emoción que define los lideratos de jinetes y entrenadores.

La Rinconada:

En la jornada dominical se correrá la quinta válida para el 5y6 Nacional que será la edición 60 del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), para caballos nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1.200 metros, con una nómina de 10 participantes más un premio especial adicional de 100 mil dólares.

Ekati King (USA) (número 7) es uno de participantes inscritos para está válida, con la monta de Robert Capriles y presentado por Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V, al mismo tiempo es primera favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Este tresañero importado reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr, por lo que en su última actuación fue capaz de llevarse la victoria en el Clásico Virgilio Decán (GI) con tres cuerpos de ventaja. Dejó crono de 72’’1 para el recorrido de 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 12 de noviembre, el presentado de Márquez galopó dos vueltas en pelo, publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la prueba válida: Ejemplares