Yonkleiver Díaz tiene la "fórmula perfecta" para visitar al recinto de ganadores con estas montas en la R44

Durante la jornada de ajustes realizada la mañana de este miércoles 12 de noviembre, el jinete venezolano y de talla internacional, Yonkleiver Díaz fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, para ser entrevistado, a fin de dar a conocer los detalles de sus tres compromisos de montas para la reunión 44.

Saludos Yonkleiver, un gran saludo para los lectores de Meridiano Web, coméntanos tus impresiones acerca de la cifra redonda número 100 alcanzada en tu carrera como jinete profesional en los óvalos: Monterrico de Perú y aquí en la arena caraqueña.

-Un gran saludo para Meridiano Web. Estaré conversando acerca de mis compromisos de esta semana y agradecido con toda la afición que semana a semana me sigue apoyando y también estoy agradecido por la victoria número 100. Esto es un trabajo en equipo entre todos los entrenadores y todos propietarios.

Arrancas con tu primer compromiso en la quinta carrera con el debutante importado White Commander del trainer Rubén Lanz.

-Es un caballo que tuve la oportunidad de llevarlo al aparato, de brisearlo. De verdad que este potro anda en excelentes condiciones. Agradecido con el propietario por la oportunidad y para esta ocasión, White Commander estará decidiendo la carrera.

Tu segundo compromiso será en la undécima competencia, cuarta válida para el 5y6 Nacional con Brawuaisa que la conoces a la perfección y tiene dos segundos en esta distancia de aliento de 1.800 metros, ¿qué nos puedes decir acerca de este yegua?

-Si, efectivamente esta yegua la conozco a la perfección y la pude ganar. Sus dos segundos lugares han sido detrás de las yeguas norteamericanas (Hayes Bay y Colder Weather). Esta yegua se encuentra en excelentes condiciones. Para estará decidiendo.

Culminas tu compromiso en la carrera de los acumulados con Provenza que repites en la monta y entrenada nuevamente por Rubén Lanz ¿Qué nos puedes comentar de esta yegua?

-Esta yegua, en su última tuve la ocasión de reaparecerla, pero no tomen en cuenta esa carrera, pues se me rodó la silla. Aun así, la yegua llegó quinta y en esta ocasión podría estar decidiendo para un buen cierre en el 5y6.