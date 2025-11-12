Alerta: En la tercera válida para el 5y6 dominical se presenta un retiro

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 44 del tercer meeting será este domingo 16 de noviembre por lo que se disputará una programación de 13 competencias que incluye cuatro clásicos del calendario hípico.

En esta ocasión la mañana de este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de otro ejemplar que estaba inscrito para participar en la décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta prueba válida participaba el ejemplar castaño número 1, AP Gunner, con la monta del jinete Edwin Jaramillo y entrenado por Aldo Traversa, un fiel colaborador para este medio digital.

El cuatroañero contaba con una campaña de un triunfo para cuatro actuaciones sin victorias.

Su última actuación en la arena de Coche fue el día 19 de octubre, quedó fuera de carrera por ocasionar la rodada de su jockey Felix Márquez. La competencia fue ganada por Online.

Motivo del Retiro: AP Gunner La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron a la pupila de Traversa es por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Con este retiro se le suma también al retiro de los ejemplares: My Returning Mate y Francisky.