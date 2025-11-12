¡Debutante bajo la lupa! Humberto Correia revela detalles del importado Zorro Viejo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un total de siete potrillos correrán en el óvalo caraqueño en la quinta carrera. Entre ellos destaca el dosañero importado Zorro Viejo (USA), un ejemplar nacido en Kentucky (USA) y producto de Game Winner en Girl Power por Pure Prize.

El padre del potro, Game Winner, cumple su rol de semental. Fue un corredor de carrera por excelencia, entrenado por el reconocido Bob Baffert. Su campaña en Estados Unidos sumó cinco triunfos en ocho actuaciones, las cuales incluyen la Breeders’ Cup Juvenile (G1) (2018) y el Del Mar Futurity (G1) (2018), además del título de Campeón Dosañero (2018).

Meridiano Web, en busca de conocer un poco más de este representante de la Cuadra 25, aprovechó la visita de este miércoles al óvalo de Coche. La intención fue que el propio entrenador de "Los Audaces", Humberto Correia, hablara sobre su nuevo pupilo.

Correia, quien siempre se ha caracterizado por apoyar al equipo de Meridiano Web, no titubeó. Con la intención de expresar a la fanaticada hípica las condiciones y expectativas del potro Zorro Viejo, esto fue lo que dijo el profesional:

“Sí, este caballo importado, de origen americano, hace su estreno este domingo. Por cancha, lo hace muy bien.

El propio Jaime Lugo lo ha trabajado y le confiamos la monta a él. De verdad que el potro anda excelente. Esperamos realizar un buen debut y, si Dios y la Virgen lo permiten, podemos estar cristalizando la victoria.”

"Gracias a ustedes por la entrevista y un gran saludo a toda la fanaticada.

Recuerden asistir este domingo a presenciar las carreras. Tendremos una tarde de lujo con la realización de cuatro pruebas selectivas y un 5y6 nacional que, por lo parejo y nutrido de las carreras, puede abonar un buen dividendo."