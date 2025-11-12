Modificación en el 5y6: Retiro deja con 11 ejemplares la primera válida en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada prepara una jornada hípica cargada de adrenalina. Este domingo, el Hipódromo recibe la reunión número 44 del año 2025, con un programa de tres carreras que en esta ocasión presenta la disputa de cuatro pruebas selectivas y nuevamente gran paridad en un 5y6 que dará inicio desde la octava carrera.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas del mediodía de este miércoles once de noviembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información del retiro de una yegua que estaba inscrita para la octava competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de la tresañera Francisky (número 51) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

Esta yegua nacida y criada en el Haras La Alameda, viene hacer hija del semental Pashito The Che en Lady Tomasa por Stellar Brush que sería conducida por el jinete profesional Yonkleiver Díaz y en su más reciente actuación había llegado en el cuarto lugar a nueve cuerpos y medio de la ganadora Bella Luz.

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Alejandro Regalado es por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE) ocurre cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos de los pulmones de un caballo debido al estrés del ejercicio intenso. La alta presión en los vasos capilares pulmonares durante el esfuerzo extremo puede hacer que se rompan, lo que resulta en la fuga de sangre en los alvéolos. Esta condición puede reducir el rendimiento deportivo del caballo.