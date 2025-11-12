"Voy a decidir": La firme declaración de Rafael Cartolano sobre sus ejemplares en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se prepara para recibir una jornada de alta adrenalina y grandes expectativas el próximo domingo 16 de noviembre. Con la celebración de su cuadragésima cuarta reunión del año, la programación presenta un panorama sumamente atractivo.

La emoción se concentra en un bloque estelar de cuatro pruebas selectivas de gran importancia, las cuales marcan una cita imperdible en el calendario hípico nacional.

En este marco de alta competencia, el entrenador Rafael Cartolano, un auténtico caballero de la hípica venezolana, destacó por su disposición y profesionalismo. Consciente de la relevancia de sus compromisos, el preparador dedicó unos valiosos minutos al equipo de Meridiano Web. La conversación se produjo justo después de que observó los trabajos finales de varios de sus pupilos en la pista de Coche.

En su diálogo, Cartolano compartió sus impresiones sobre la competencia y ofreció una visión completa y detallada de la condición física y el estado de forma de sus dos representantes en la jornada.

Trainer ambos compromisos en el ciclo de las válidas arranca en la novena carrera con el ejemplar Grandiossus.

- Este ejemplar viene de ganar una excelente carrera. A pesar de que vamos a un recorrido de 1.800 metros, esperamos que repita su actuación anterior. De verdad, le ha sentado muy bien el implemento de la gríngola, lo cual me hace pensar que podemos decidir esta prueba.

Luego en la quinta válida Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos) dice presente con el castaño Colossus.

-Este ejemplar también se encuentra excelente, viene de perder una carrera increíble y esperamos y aspiramos también estar decidiendo esta prueba, lógicamente respetando la presencia de todos los participantes.

Gran saludo a toda la afición hípica, recuerden sellar el 5y6 nacional que siempre abona buenos dividendos y vengan el domingo a presenciar las carreras de caballos en este maravilloso hipódromo.