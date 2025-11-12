Desde La Rinconada: Esto fue lo que dijo el jinete con experiencia en México y Japón al equipo de Meridiano Web

Suscríbete a nuestros canales

Una vez que el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer los inscritos para la Reunión 44 en La Rinconada, la cual trae consigo la disputa de cuatro pruebas selectivas, un detalle captó la atención de muchos amantes hípicos: un nuevo nombre de jinete se reflejó en las diferentes revistas especializadas.

Se trata de Reniel Rondón, un jinete que no montaba desde el año 2022. En aquella temporada, Rondón logró dos victorias en 18 montas, aunque sus triunfos se produjeron en el Hipódromo de Valencia con los ejemplares Victory Gold y King Sebastian.

No obstante, Rondón también incursionó en el óvalo de La Rinconada, donde visitó el recinto de ganadores el 19 de mayo de 2018. Aquella victoria la consiguió con la yegua Miss Bicentenaria, pupila del entrenador Morris Salswach, en un recorrido de 1.800 metros.

El jinete, nacido en 1983 en Cumaná, estado Sucre, tuvo 16 años en el Hipódromo de Santa Rita y, a lo largo de su carrera, formó parte de la escuela Juan Vicente Tovar entre los años 2000 y 2002. Rondón acumula un récord positivo de 40 victorias en su historial. Como dato interesante, estuvo en países como México y Japón, donde realizó funciones de galopador.

Se muestra fiel admirador de los jinetes Tendón Pérez y Juan Vicente Tovar. En la actualidad, trabaja de la mano en La Rinconada con el agente de jinetes Argenis López, conocido popularmente como "Messie".

En entrevista exclusiva para Meridiano Web, el profesional habló de su compromiso de monta de este domingo en la carrera de cierre por intermedio de Reina Fabricia.

-Estoy agradecido con el trainer David Palencia por la oportunidad, toda esta semana he realizado galopes con ella, de verdad que se encuentra muy bien y a pesar de que no es de la más lógicas daremos lo mejor de sí para hacer una buena carrera.