Confianza: Mira lo que dijo el jockey del ejemplar que es considerado tubería para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes que siempre se muestra dispuesto a colaborar con las entrevistas para este medio digital es sin duda el profesional y nativo de Catia La Mar, Yoelbis González quien estuvo presente en la jornada de ajustes de este miércoles 12 de noviembre y aprovechó para ser entrevistado, a fin de conocer las condiciones físico-atléticas de sus cinco compromisos para la reunión número 44.

Yoelbis González: Compromisos R44 La Rinconada

Saludos Yoelbis, para nosotros es un agrado entrevistarte, pues eres uno de los jinetes colaboradores. En esta ocasión vamos a conversar acerca de tus cinco compromisos para la reunión número 44 de este domingo. Comienza en la primera competencia con la dosañera debutante Roma.

-Si, es una yegua que va a su estreno, pues lo ha hecho muy bien en cancha y tengo bastante expectativa con está potranca.

Para la tercera competencia montarás por primera ver a The Soldier, un potro que siempre está entre la pizarra, pero en su última llegó cuarto aun con sus tropiezos en la partida.

-Si, totalmente cierto. Un caballo que en su última no fue muy buena pues tuvo muchos tropiezos. Sin embargo, se mantiene muy bien en cancha y tenemos bastante oportunidad de ganar con este caballo.

En la quinta competencias tienes tu primera monta con el dosañero Doctor Rodilla.

-Desde su debut hasta su última, este caballo no ha tenido buenas actuaciones, pero su entrenador ha trabajado arduamente y tenemos seguridad que este potro lo estará haciendo muy bien y va a mejorar mucho.

Pruebas del 5y6: La Rinconada

Yoelbis nos vamos para juego popular que es el 5y6 y en esta ocasión en la tercera válida repites la monta del tresañero El Chema.

-Un caballo que en su última tampoco tuvo una buena actuación y estos detalles fueron corregidos en sus trabajos en cancha. Gracias a Dios, el ejemplar se mantiene muy bien y tenemos muchas expectativas.

Cierras tus compromisos con la edición 60 del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Macho), a la altura de la quinta válida con el alazán El Relámpago que reaparece luego de 133 días sin correr ¿Qué nos puedes decir sobre este ejemplar, y ciertamente repites en la monta?

-Así es. Un caballo que viene a su reaparecida, a pesar que va a correr con un lote fuerte que son los maduros y por decirlo así, son los mejores del patio. Tenemos bastante confianza y seguridad con el caballo, que va a hacerlo bien y tenemos un pozo de fe que este potro podría estar ganando el clásico, pues la clave es su velocidad, por lo que trataremos unir partida con llegada.