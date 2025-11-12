Hipismo

Confianza: Mira lo que dijo el jockey del ejemplar que es considerado tubería para el 5y6 dominical

El destacado jinete tendrá la participación de cinco importantes montas para la jornada del día domingo

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 01:00 pm
Confianza: Mira lo que dijo el jockey del ejemplar que es considerado tubería para el 5y6 dominical
Foto: José Antonio Aray.
Uno de los jinetes que siempre se muestra dispuesto a colaborar con las entrevistas para este medio digital es sin duda el profesional y nativo de Catia La Mar, Yoelbis González quien estuvo presente en la jornada de ajustes de este miércoles 12 de noviembre y aprovechó para ser entrevistado, a fin de conocer las condiciones físico-atléticas de sus cinco compromisos para la reunión número 44.

Yoelbis González: Compromisos R44 La Rinconada

Saludos Yoelbis, para nosotros es un agrado entrevistarte, pues eres uno de los jinetes colaboradores. En esta ocasión vamos a conversar acerca de tus cinco compromisos para la reunión número 44 de este domingo. Comienza en la primera competencia con la dosañera debutante Roma.

-Si, es una yegua que va a su estreno, pues lo ha hecho muy bien en cancha y tengo bastante expectativa con está potranca.           

Para la tercera competencia montarás por primera ver a The Soldier, un potro que siempre está entre la pizarra, pero en su última llegó cuarto aun con sus tropiezos en la partida.

-Si, totalmente cierto. Un caballo que en su última no fue muy buena pues tuvo muchos tropiezos. Sin embargo, se mantiene muy bien en cancha y tenemos bastante oportunidad de ganar con este caballo.

En la quinta competencias tienes tu primera monta con el dosañero Doctor Rodilla.

-Desde su debut hasta su última, este caballo no ha tenido buenas actuaciones, pero su entrenador ha trabajado arduamente y tenemos seguridad que este potro lo estará haciendo muy bien y va a mejorar mucho.

Pruebas del 5y6: La Rinconada

Yoelbis nos vamos para juego popular que es el 5y6 y en esta ocasión en la tercera válida repites la monta del tresañero El Chema.

-Un caballo que en su última tampoco tuvo una buena actuación y estos detalles fueron corregidos en sus trabajos en cancha. Gracias a Dios, el ejemplar se mantiene muy bien y tenemos muchas expectativas.

Cierras tus compromisos con la edición 60 del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Macho), a la altura de la quinta válida con el alazán El Relámpago que reaparece luego de 133 días sin correr ¿Qué nos puedes decir sobre este ejemplar, y ciertamente repites en la monta?

-Así es. Un caballo que viene a su reaparecida, a pesar que va a correr con un lote fuerte que son los maduros y por decirlo así, son los mejores del patio. Tenemos bastante confianza y seguridad con el caballo, que va a hacerlo bien y tenemos un pozo de fe que este potro podría estar ganando el clásico, pues la clave es su velocidad, por lo que trataremos unir partida con llegada.

