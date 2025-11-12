Línea confirmada: Este "favorito frío" se presenta como el auténtico video de la reunión 44 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 44 de La Rinconada, que en esta ocasión trae consigo 13 emocionantes pruebas, con cuatro selectivas que serán el atractivo de la tarde en conjunto con el 5y6 nacional, que promete otro excelente dividendo.

El juego del 5y6 se mantiene como una fortaleza inexpugnable en términos de recaudación. El último monto alcanzado representa el segundo más alto de lo que va de año.

Para esta semana, se mantiene el monto mínimo a repartir para el cuadro único con seis aciertos: $1.250.000 (Un millón doscientos cincuenta mil dólares).

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Batacazo

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la décima carrera, que corresponde a la tercera válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores. Es allí donde aparece inscrito con el número nueve en la gualdrapa el ejemplar Mr. Thunder. Este hijo de Constructor White por Sindy Jacobson en More Than Ready se presenta con un hándicap de 55 kilos y una vez más será guiado por el jinete profesional Francisco Quevedo.

Olviden sus dos últimas: Mr. Thunder busca su primera de la campaña Reunión 43

Es crucial que los aficionados ignoren las dos últimas actuaciones de Mr Thunder. En la carrera del 24 de agosto, el ejemplar arribó en la cuarta casilla a solo 11 cuerpos del ganador High Control (USA). Sin embargo, existió un detalle importante: el ejemplar salió mal al momento de la partida.

Y en su más reciente presentación en la carrera número 438, el ejemplar con la monta ahora de Francisco Quevedo se presentó como el gran favorito del público apostador y en esta ocasión carga adentro en la partida se recupera para caer en los metros finales en el segundo lugar a solo cuatro cuerpos del ganador Tío Carlitos.

Hasta el momento el pupilo que entrena Pedro Coronil no ha podido conseguir triunfo luego de seis presentaciones y su ejercicio más reciente del pasado 07 de noviembre fue en silla 14,1 26,2 38,4 (600) 50,4 2p 63 4p 76,4/ extraordinario con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.