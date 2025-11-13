El as bajo la manga: Mira el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que se convierte en la jugada clave para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se realizará la cuadragésima cuarta reunión en el hipódromo La Rinconada. Con un total de 13 carreras, entre ellas: Clásico Antonio José de Sucre (GI), Clásico Ciudad de Caracas (GI), Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Hembras) y Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos).

La décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

En principio la nómina era de 11 participantes, pero en vista que este miércoles se conoció el retiro de AP Gunner (número 1), ahora queda en 10 corredores. Entre ellos se encuentra Mr. Thunder (número 9), con la monta de Francisco Quevedo y entrenado por Pedro Coronil para los colores del Stud WY.

El tordillo tresañero se perfila como el primer favorito, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública llegó segundo a 4 cuerpos del ganador Tío Carlitos. Culminada la prueba, su jinete Francisco Quevedo informó ante la Junta de Comisario del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) que Mr Thunder cargó hacia afuera.

Este martes 11 de noviembre el nacido y criado en el Haras Alegría galopó dos vueltas, en silla y el día miércoles 12 de noviembre dio un pique en el aparato, salió al tiro, en silla, publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

