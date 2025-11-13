Potro listo para la batalla: Ajusta cómodo y busca el golpe en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La undécima fecha del tercer meeting será este domingo 16 de noviembre en el hipódromo La Rinconada con una programación de 13 carreras que incluyen cuatro eventos selectivos y un 5y6 activado activo nuevamente desde la octava carrera, primera válida.

Un total de cinco ejemplares nacionales e importados de dos años, serán los encargados de demostrar toda su clase en recorrido de 1.400 metros con motivo a la realización de la edición 74 del Clásico “Antonio José de Sucre” (GI) que para esta ocasión dará lugar en la cuarta carrera del programa.

Uno de estos participantes es El Providencial con el (número 5) en la gualdrapa, este ejemplar es un producto de Slew’s Tizzy en Running River por Marital Asset, que en la actualidad cuenta con dos actuaciones de carácter selectivo en el óvalo de Coche y su más reciente fue capaz de mejor 11 cuerpos con relación a su debut en la disputa del clásico “Albert H Cipiriani” donde arribó en el segundo lugar.

En esta ocasión el nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing será guiado por Hemirxon Medina quien tiene mucha opción de conseguir su primera victoria en La Rinconada desde que regreso a sus labores en dicho recinto.

El presentado por Fernando Parilli Araujo ayer miércoles 13 de noviembre realizó el siguiente ajuste: 17,2 30,2 43,2 (600MTS) (ES) 56,4 2P 70,3 4P 86,2/ 105// 2da vuelta, cómodo con remate de 13 con el mismo Hemirxon Medina. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

