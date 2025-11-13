Segunda vez en la distancia: El ajuste fue tan cómodo que lo sella como imbatible en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo nacional avanza a pasos agigantados y ya se arriba al tercer domingo de la carrera del mes de noviembre, un mes lleno de emociones y que la reunión 44 no será la excepción por la disputa de cuatro pruebas selectivas.

Un 5y6 muy parejo con seis emocionantes válidas que arrancan desde la octava carrera de la tarde serán el complemento para que la fanaticada no se levante de sus asientos y disfrute de una excelente jornada.

La novena del programa que es la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para Caballos nacionales e importados de 3 y más años ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros. Entre semana se conoció del retiro del número tres (My Returning Mate) es decir la nómina queda con nueve participantes.

Primer cotizado para Gaceta Hípica: Datos Reunión 44

Tío Horacio (número 7 en la gualdrapa) es un castaño nacido y criado en el Haras Bello Monte, es uno los competidores inscritos para esta válida, para esta ocasión tendrá la monta del jinete aprendiz Oliver Medina quien viene de triunfar hasta en cuatro ocasiones, presentado por Fernando Parilli Araujo para el Stud “Quarterback-Iñaki”, además que es el primer favorito para la biblia del hipismo venezolano, Gaceta Hípica en carrera pareja.

Hay que acotar que este ejemplar en su campaña de 11 actuaciones para dos triunfos ha tenido la oportunidad correr este recorrido de 1.800 metros en una ocasión. Y La última actuación del castaño de tres años el 26 de octubre del presente año donde arribó cuarto a doce cuerpos del ganador Señor Soñador.

Consiguió un ajuste muy cómodo: La Rinconada

Es importante destacar que este tresañero ajustó este miércoles 12 de noviembre: 17 32,2 45,2 (600MTS) (EP) 58,3 2P 71,4/ 86,2// 2da vuelta, muy cómodo con remate de 13 con el mismo Oliver Medina. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Enemigos de la carrera: Segunda Válida 5y6