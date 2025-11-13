Amigo hípico: En la segunda válida del 5y6 de La Rinconada se presenta otro retiro

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó este jueves 13 de noviembre en sus plataformas digitales el retiro de un nuevo ejemplar en la nómina de la segunda válida del 5y6 nacional. Este ejemplar se suma a otro que ya había sido retirado previamente (My Returning Mate) en la reunión 44 del Hipódromo La Rinconada.

Datos hípicos: La Rinconada Retiro

Se trata de Ambasciatore, que se encontraba inscrito para participar en la novena carrera, segunda válida para el juego de las mayorías con el número cuatro en la gualdrapa, en distancia de 1.800 metros.

Además, iba a una nueva participación en al óvalo caraqueño, este castaño sieteañero que contaría con la monta de Yamper González y el entrenamiento de Rohendy Gámez.

El nacido en el Haras El Sueño posee campaña de 39 actuaciones con 2 victorias. Su última competencia en la arena de Coche fue el 26 de octubre del 2025, la cual, llegó duodécimo a 21 cuerpos del ganador Tower Star.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del presentado por Gámez es por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Según fuetes digitales

La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE) ocurre cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos de los pulmones de un caballo debido al estrés del ejercicio intenso. La alta presión en los vasos capilares pulmonares durante el esfuerzo extremo puede hacer que se rompan, lo que resulta en la fuga de sangre en los alvéolos. Esta condición puede reducir el rendimiento deportivo del caballo.