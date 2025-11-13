Lo que todos quieren: El 'robo de toda Venezuela' del 5y6 viene con la monta de un jinete experimentado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, el hipódromo La Rinconada será el escenario de un evento lleno de adrenalina y sorpresas. La cuadragésima cuarta reunión que trae una programación de 13 competencias, que incluye, cuatro pruebas selectivas de gran envergadura del calendario hípico nacional.

Robo de toda Venezuela: Ejemplar R44 5y6 Datos hípicos La Rinconada

La décima tercera del programa, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de yeguas nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En esta ocasión, la cuatroañera que llevará en su gualdrapa el (número 4), es una castaña que será montada por primera vez por el experimentado jinete profesional Jean Carlos Rodríguez, cuenta con el entrenamiento de Freddy Petit para los colores del Stud “V.S”.

La hija de Manchester por My Pleasure, viene de una muy buena última actuación al arribar en el cuarto lugar a solo un cuerpo y tres cuartos de la ganadora Luna Nueva en recorrido 1.200 metros.

Posible sorpresa: Acumulados Yeguas 14 participantes

Renacer es, de hecho, el nombre que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una gran expectativa entre los hípicos durante estas últimas horas, pues muchos la identifican como el potencial 'Robo de Venezuela' para el 5y6 dominical.

La yegua se presenta a la sexta válida de la jornada de este domingo 16 de noviembre con la clara misión de sorprender y sumar un nuevo triunfo a su récord de la presente temporada en la arena caraqueña. Con esta designación popular, se espera que Renacer concrete el gran acierto que todos buscan.