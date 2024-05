Carlos Gómez envía mensaje a José Siri tras la pelea con Abner Uribe (+Video)

José Siri y Abner Uribe pelearon este martes y se vaciaron las bancas durante el juego entre Milwaukee y Tampa Bay.

Carlos Gómez, exjugador de los Brewers de Milwaukee, envió un mensaje en redes sociales a José Siri tras la pelea en el encuentro.

“Si usted está bateando menos de lo que pesa, no puede estar muy show´em off (fanfarroneando), no puede, el sistema no te lo permite”, dice Gómez hacia Siri.

José Siri tiene un promedio de bateo de .186 con 16 hits, 2 jonrones, 7 carreras impulsadas y 11 anotadas en 29 juegos esta temporada.

“Ahora si estás en .250, .260 o .300, par de jonrones, ya el sistema te permite que cojas el swag. Pero tienes mucho swag con poca libra. Cuando vas al home plate, tu vas rápido porque estás bateando .100. Pero cuando batees .300, tu entras así. No con dos jonrones y tres impulsadas”, finalizó Gómez.

Por su parte José Siri comentó tras el encuentro que la pelea se dio luego de que Abner Uribe chocó contra su hombro.

El jardinero de los Rays afirmó que Uribe falló en sus golpes, pero que pudo conectar par de puñetazos en el intercambio.

Milwaukee se llevó la victoria tras pelea ante Rays

En un encuentro marcado por la pelea entre los dominicanos Abner Uribe y José Siri, el también quisqueyano Willy Peralta conectó un vuelacercas y produjo cuatro carreras para que los Cerveceros se impusieran a los Rays.

El derecho dominicano Freddy Peralta (3-0) trabajó 5.1 entradas de dos carreras y siete ponches para ganar el juego, mientras el venezolano William Contreras anotó y remolcó una vuelta.

Siri, quien anotó dos carreras para los Rays, le conectó un jonrón en el tercero a Peralta, quien le pegó un pelotazo que provocó su expulsión y la del dirigente de los Cerveceros, Pat Murphy, en la sexta entrada.

Esta situación se trasladó hasta el octavo capítulo, cuando el jardinero de Tampa Bay falló con un rodado a la inicial y tras un intercambio de roces y palabras, Uribe le lanzó un golpe, provocando una pelea entre ambos, en la que las bancas de los dos equipos saltaron al terreno.