A lo largo de la ronda regular, Eugenio Suárez fue uno de los mejores peloteros venezolanos de Grandes Ligas, esto hablando ofensivamente, ya que con su poder y batazos se hizo sentir entre los más productivos de todo el sistema. El tercera base de los Marineros de Seattle actualmente juega la Serie de División de la Liga Americana ante los Tigres de Detroit, pero no ha corrido con la misma suerte de la primera etapa del año.

"Geno", como es apodado, no ha podido hacerse sentir con su madero en estos primeros encuentro de la serie y sin duda es algo que enciende las alarmas, debido a que la franquicia de Seattle espera mucho de él, tomando en cuenta su en el linuep todos los días.

Eugenio Suárez y una producción que aún no llega

Suárez todavía no ha podido conectar su primer imparable en la Postemporada 2025, acumulando un registro de 8-0 con cuatro ponches en los primeros dos encuentros. A pesar de su experiencia y poder al bate, el venezolano no ha logrado encontrar su ritmo ofensivo, algo que sin duda ha llamado la atención de los fanáticos y analistas.

El criollo ya había tenido altibajos similares durante la temporada regular, y parece que esa inconsistencia se ha extendido a la fase decisiva del año. No obstante, aún hay tiempo para que el veterano bateador revierta la situación y aporte el poder que se espera de él. Octubre apenas comienza, y todos saben que un solo swing puede cambiar una historia en la presente instancia de las Grandes Ligas.

Eugenio Suárez de por vida en los Playoffs de Grandes Ligas tiene cuatro participaciones, con esta de 2025, en las que acumula hasta los momentos nueve imparbales, entre ellos dos dobles y un jonrón. Además, acumula tres carreras remolcadas, cinco anotadas y promedio de .237.