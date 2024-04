La historia de Emilio y Gloria Estefan recorrerá el mundo gracias a un ambicioso proyecto

Tras la el musical “On Your Feet” en Broadway, se ha dado a conocer que la historia de los cantantes Gloria y Emilio Estefan llegará al cine de la mano de Sony Pictures. La adaptación cinematográfica del musical, bajo la dirección de Lissette Feliciano, tiene como objetivo llevarnos a través de los momentos clave en la vida de esta icónica pareja.

Como productores ejecutivos del proyecto, los Estefan compartirán detalles sobre cómo se enamoraron, su vida antes de la fama y el momento exacto en que sus vidas cambiaron junto a la banda Miami Sound Machine.

Aunque aún no se han revelado la fecha de estreno ni el elenco, se sabe que la película también contará con música de la pareja. Entre los temas incluidos en el soundtrack se encuentran “Get On Your Feet”, “Conga”, “Coming Out Of The Dark” y "Rhythm Is Gonna Get You".

Gloria Estefan expresó su felicidad ante este nuevo proyecto: “¡Un sueño hecho realidad! Agradecida no es una palabra suficientemente grande para todo lo que hay en mi corazón”. Por su parte, la directora Lissette Feliciano compartió la noticia emocionada: "¡Prepárate porque los Estefan llegan a la pantalla grande! Su historia. Su música. Su amor. Su familia. Su sueño".