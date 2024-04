Rummy Olivo "La flor de Zaraza" y Francisco Pacheco unen sus voces en un nuevo trabajo musical

Con el objetivo de seguir impulsando el joropo central y el joropo llanero en todos los rincones de Venezuela, los cantantes Rummy Olivo y Francisco Pacheco han unido sus potentes voces para lanzar al mercado musical un nuevo tema titulado “Dale Joropiado”. Durante un encuentro con los medios de comunicación el miércoles 17 de abril los artistas expresaron su emoción por cantar juntos y realizar una impecable producción audiovisual en la hacienda Santa Teresa, del estado Aragua.

Rummy manifestó que la pieza representa una impecable fusión que resalta la cultural, tradición, baile y sabor de Venezuela. Además, agradeció a Blas Ruiz por componer el tema y al resto de su equipo por el gran apoyo en seguir impulsando la música venezolana, en una era en la cual los géneros urbanos se han apoderado de la industria nacional e internacional.

“Nosotros los folcloristas hemos tenido que luchar mucho con toda esta generación y con lo que significa el mercado de ese tipo de música que nos avasalla y más cuando somos productores independientes. Sin embargo, nos hemos mantenido en la lucha, sin desistir ni morir, lo más importantes es ser perseverante”, destacó la cantautora.

En este sentido, aseveró que su hermano Fernando Olivo estuvo al mando del arpa, mientras que el músico Yustardi Laza fue el encargado del arpa central, logrando un sonido único e irrepetible que espera pueda tener gran éxito en las plataformas digitales.

Por su parte, el maestro Francisco Pacheco habló sobre el reto que fue grabar “Dale Joropiado”, ya que es reconocido en el país por cantar tambor, calipso, parranda y afro, pero decidió probar algo nuevo junto a la conocida "Flor de zaraza".

"Recuerdo el momento en el que Rummy me llama y me dice: ‘Mira estoy preparando un joropo, crees que puedas participar conmigo en este joropo, vamos hacerlo como una especie de contrapunteo’. Fue algo complicado, mucho de ustedes me conocen por tocar cosas diferentes, pero ha sido una experiencia bonita", narró.

Durante el lanzamiento del tema hizo acto de presencia la también cantante de música llanera Reyna Lucero, quien estuvo al pendiente y sonriente de cada palabra de sus colegas. El tema ya se encuentra disponible en el canal oficial de Rummy Olivo en YouTube.