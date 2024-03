¿Cuánto ganó Rihanna por cantar en la pre-boda del hombre más rico de La India?

Este jueves 29 de febrero, comenzaron las fiestas previas al matrimonio de Anant Ambani, hijo menor de Mukesh, el hombre más rico de Asia con una fortuna de unos 112.000 millones de dólares, por lo que su familia cuenta con la misma suerte que él. Para estas celebraciones que durarán tres días, la cantante Rihanna regresó a los escenarios con un increíble show.

“B*tch Better Have my Money”, “Needed Me” y “Work” fueron algunas de las canciones que interpretó la de Barbados en la fiesta privada. De acuerdo a una información difundida por TMZ, la artista pop se habría embolsillado unos 6 millones de dólares estadounidenses. Esto significó su retorno a los escenarios luego de estar viviendo una intensa pero hermosa etapa como madre.

Entre otros invitados también estuvieron Bill Gates, Ivanka Trump, Mark Zuckerberg y se espera la visita de Hillary Clinton, miembros de la familia Real de Bután y también algunas estrellas de Bollywood. La celebración hindú se distribuirá en tres días con diferentes temáticas y códigos de vestimenta, en los que incluyen trajes típicos del país.

El show de la familia Ambani

Estas ostentosas celebraciones son muy recurrentes en esta poderosa familia, en la boda de una de sus hijas mayores, Mukesh pagó una millonada para contar con la presencia de Beyoncé y Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Y para el enlace de Anant y su novia Radhika, también actuará el reconocido mago David Blaine.

Se estima que para las fiestas asistan unos 1.200 invitados, los cuales también disfrutarán de un recorrido por el refugio de animales creado por los Ambani, para la noche de este sábado vivirán una experiencia a lo Moulin Rouge por lo que los asistentes deberán lucir trajes indios de alta costura. Al parecer, la novia llevará un vestido del célebre diseñador Manish Malhotra.

El tercer y último día de pre-boda será en Tusker Trail o Sendero del Colmillo, con un código de vestimenta habituado al “casual chic”. En el lugar podrán apreciar más de 150 elefantes, unos 300 felinos y 120 reptiles, los cuales han estado en peligro de ser vendidos o robados. Para despedir a sus invitados, los novios realizarán la Hastakshar, una ceremonia de firma que se llevará a cabo en el Jamanagar Parsi Agyari.