Kelly Clarkson: por la muerte de un ser querido suspende sus conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Kelly Clarkson se llena de luto por la muerte de su exesposo, Brandon Blackstock a los 48 años. El comunicado anuncia que quien fue manager de la cantante perdió la lucha contra el cáncer.

Un representante del agente, confirmó la noticia a Us Weekly: “Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia”, comentó.

De igual manera, pidió privacidad para sus familiares en medio de su luto y oraciones en estos momentos tan difíciles. Por ahora se desconoce qué tipo de cáncer padecía Brandon Blackstock, pues su batalla fue silenciosa.

Kelly Clarkson cancela sus shows

Si bien Kelly Clarkson no se ha pronunciado al respecto, hace apenas un día había anunciado su la decisión de cancelar sus conciertos previsto por la enfermedad del padre de sus hijos. Aunque fue una lamentable noticia para sus fanáticos que ya tenían sus boletos para verla en Las Vegas, entendieron su situación familiar.

"Lamentablemente, necesito posponer el resto de las fechas de Studio Session de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida personal privada, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", comunicó.

Por último, extendió una disculpa a todos sus fans que han sido afectados por su medida, sin embargo, no se anunció programación para el reembolso de las entradas.

Historia de amor

Aunque Brandon Blackstock era más conocido por su relación con Kelly Clarkson, por muchos años se desempeñó como representante de talentos, uno de los más relevantes el cantante de country Blake Shelton y la intérprete, a quien conoció en 2006.

Siete años después se casaron, durante su matrimonio trajeron al mundo a sus dos hijos River Rose y Remington Alexander, sin embargo, para el 2020 su separación se formalizó con la firma de su divorcio.