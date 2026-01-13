Gobierno español se va contra Julio Iglesias en denuncia por acoso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Un escándalo de agresión sexual sacude la vida de Julio Iglesias luego de que dos exempleadas denunciaran al artista; como consecuencia el Gobierno español pidió llegar “hasta el final” para que no quede "ningún espacio de impunidad".

En una rueda de prensa, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones advirtió que no miraran a “hacia otro lado", extendiendo su apoyo a las víctimas y reiterando su compromiso en contra de la violencia de género, acoso y agresión hacia las mujeres en el país.

Por parte del Gobierno español no hubo aclaración si se le retirará la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010.

Otra portavoz, publicó en su cuenta de X: "Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", afirmó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Estas declaraciones desencadenaron una ola de respaldo como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, y otros políticos.

Caso de abuso sexual contra Julio Iglesias

Los medios El Diario de España y Univisión Noticias de Estados Unidos fueron los encargados de divulgar la información suministrada por dos mujeres, quienes confirmaron haber sido víctimas del cantante.

"Él generaba un poder enorme en ti, que tenía que hacerlo sí o sí. Eran abusos sexuales y verbales, no solo conmigo, sino con muchas. No tenía la opción en decir que no. Era Julio Iglesias y yo era nadie", dice una de las mujeres.

Las mujeres afirman tener documentos, fotografías, mensajes y evidencias de todo lo ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España, donde al artista tiene villas, en especial en Punta Cana, que llamaron como “La casita del terror”.

Entre las víctimas de Julio Iglesias se encuentran jovencitas de nacionalidades como Venezuela, Colombia y Panamá. Hasta el momento el intérprete y su equipo han guardado silencio.