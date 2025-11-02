El actor Jesse Eisenberg ofrece datos reveladores sobre su donación de riñón

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Jesse Eisenberg, de 42 años y conocido por su papel como Mark Zuckerberg en “The Social Network”, sacudió los titulares al anunciar en el programa “Today” de la cadena estadounidense NBC que donará uno de sus riñones a un completo desconocido.

Aunque no supo revelar unas razones claras, enfatizó que, forma parte de un programa de donación altruista.

El actor busca salvar una vida

Eisenberg relató que la idea no surgió de un motivo dramático específico ni de una conexión personal con el receptor, sino de una chispa que él mismo define como “algo que simplemente me picó”.

“Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el ‘bichito’ de la donación de sangre”, confesó el actor durante la entrevista.

El proceso arrancó cuando un amigo médico le recomendó acudir al hospital NYU Langone Health en Nueva York para una evaluación. En ese hospital se sometió a una batería de pruebas y ya tiene programada la cirugía para mediados de diciembre de 2025.

Un acto sin rostro conocido

La donación que emprende el neoyorkino se inscribe en la modalidad de “donación altruista” o “no dirigida”, en la cual alguien sano entrega un órgano a un receptor al que no conoce.

En su explicación dio un ejemplo: “Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas y su pariente no es compatible, pero yo sí lo soy; entonces mi riñón puede ir a esa persona, y su pariente podría donar a otro, y así en cadena”.

“Básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario”, añadió. Asimismo, explicó que incluyó a varios familiares suyos en una lista de prioridad del programa de donantes para asegurar que, en caso de necesitar un trasplante en el futuro, ellos tengan una opción.