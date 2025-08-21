A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en madre

Suscríbete a nuestros canales

A través de redes sociales Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primera hija. La noticia cayó por sorpresa a sus seguidores ya que aseguran que son “muy jóvenes para ser padres”.

Sin embargo, la estrella de “Stranger Things” anunció que fue por medio de la adopción que trajeron a la niña a su familia. De igual manera, expresó su emoción por este nuevo capítulo en sus vidas.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, escribió la actriz.

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, se unieron en matrimonio a finales del año pasado en una ceremonia privada celebrada en Italia.

Deseos de Millie Bobby Brown en ser madre

En marzo la actriz que interpreta a Eleven en “Stranger Things” manifestó sus deseos de ser una madre joven en el podcast “Smartless”, de hecho, contó que su mamá la trajo al mundo a los 21 años.

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake”, dijo. “Desde pequeña, le decía a mi mamá, ‘muñecas’. Quería ser mamá, igual que mi mamá lo fue conmigo”.

Sorpresa por el matrimonio

Muchos tomaron por sorpresa el matrimonio entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi por haberse comprometido a temprana edad. A pesar de esto, la noticia de la boda les sentó bien a los fanáticos de la estrella de Netflix.

"Fue algo discreto y muy romántico con la familia más cercana de ellos, mientras ambos intercambiaban sus votos", reportó el medio estadounidense The Sun.