Elizabeth Gutiérrez se despidió de alguien muy especial para ella y su familia

La actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez se encuentra atravesando un momento delicado por la partida de alguien querido en su vida. Se trata de una seguidora a quien Eli le tenía gran afecto por el apoyo que le brindaba en las redes sociales, con comentarios cargados de puro amor.

Mal momento para Gutiérrez

En sus historias de Instagram, la expareja de William Levy y madre de dos adolescentes, posteó una imagen despidiéndose de la mujer y agradeciendo el infinito cariño que le dio durante años, en cada momento importante de su carrera artística.

“Siento mucho tu partida. Gracias por querer a mi familia tanto sin conocernos. Un abrazo al cielo, descansa en paz", escribió la artista con una imagen de la mujer, identificada como Teresa Cecilia Pereira.

Aunque no se reveló de qué falleció la mujer, para Gutiérrez es una ida de mucho dolor y vació en su hogar, por lo que extendió condolencias para la familia de Pereira.

Un 2025 de éxito

Hace días la artista vivió un momento de gran felicidad al ser conductora de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en los que lució radiante con vestidos de Giannina Azar.

La conductora entregó profesionalismo, respeto y pasión en toda la noche, llevándose grandes comentarios en redes sociales.

“Siempre agradecida por las bendiciones que me manda Dios. Gracias Telemundo por confiar en mí. Fue un privilegio ser parte de una noche tan espectacular. Por supuesto a todos ustedes, el público que me echan porras desde todas partes del mundo.. se les quiere”, escribió en Instagram, tras la celebración.