La votación del Guante de Oro 2025 dejó dudas entre analistas y fanáticos. Alejandro Kirk tuvo una temporada defensiva excepcional, pero el premio fue para Dillon Dingler. Las métricas avanzadas favorecían al mexicano, por lo que se cuestiona los criterios que definieron al ganador.

Sí, hay argumentos sólidos para afirmar que Alejandro Kirk fue "robado". Lideró en DRS, FRV, framing y blocking, superando ampliamente a Dingler. El único rubro donde quedó atrás fue en control del juego corrido, una métrica que sigue pesando en la votación, aunque sea obsoleta.

El resultado dejó una sensación de injusticia, entre quieres priorizaron la calidad sobre la cantidad. El sistema de votación otorga 75% del peso a managers y coachs y 25% al índice SABR; Dillon impresionó más a los votantes tradicionales, por encima de los resultados reales del juego.

Alejandro Kirk y su soberbia ofensiva en Grandes Ligas 2025

Alejandro Kirk tuvo una temporada defensiva de élite con Azulejos de Toronto. Lideró la Liga Americana en blocking con +21 (100th percentil), superando ampliamente a sus rivales. En framing también dominó, con 11.8 puntos y 100th percentil, consolidándose como el receptor más preciso de MLB.

Su Fielding Run Value fue de +13, el más alto de toda las Grandes Ligas en 2025. Además, sumó 9 DRS y alcanzó el 97th percentil en atrapados robando. Las métricas avanzadas lo posicionaron como el receptor más completo del año, con impacto defensivo en todos los rubros clave.

Números defensivos de Alejandro Kirk con Azulejos de Toronto en 2025: