MLB: Soto, Tatis y Vladdy: El día que tres futuras leyendas coincidieron en el mismo tryout

Mientras los Mets de Nueva York planifican sus movimientos para la temporada 2026, su estelar jardinero, Juan Soto, ha acaparado la atención en redes sociales, no por un jonrón, sino por una historia llena de nostalgia que involucra a otras dos superestrellas dominicanas.

La cuenta oficial de MLB en X (anteriormente Twitter) compartió un clip que se ha vuelto viral, donde el toletero de 27 años relata una increíble anécdota de su adolescencia: el día que compartió el mismo campo de juego en una prueba (tryout) con Vladímir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr.

"Vladdy se robó el show"

Soto, ahora una de las voces más respetadas del béisbol, recordó con humor cómo, en aquel entonces, él y Tatis quedaron totalmente eclipsados por el poder descomunal de un joven Guerrero Jr. en la academia de los Nacionales de Washington.

“Vladdy montaba un espectáculo todos los días”, contó Soto entre risas. “Recuerdo una vez que fuimos a la academia de los Nacionales. Vladdy bateó durante unos 30 minutos seguidos. Nosotros estábamos en los jardines simplemente recogiendo pelotas (shagging flies), y él estaba conectando batazos de 500 pies por todo el campo”.

La anécdota termina con un giro irónico que demuestra lo impresionante que era Guerrero Jr. a esa edad:

“Ni siquiera tuvimos oportunidad de batear. Simplemente, estábamos ahí parados pensando: '¿Qué está pasando?'. Él montó un show para nosotros, nos quedamos impresionados. Al final, nosotros bateamos dos pelotas y los scouts dijeron: ‘Está bien, la prueba se acabó. Ustedes pueden irse. ¡Queremos hablar con Vladdy!’”.

Una generación histórica

Los tres jugadores formaron parte de la histórica clase de firmas internacionales de 2015, considerada una de las mejores de todos los tiempos:

Vladímir Guerrero Jr. firmó con los Azulejos de Toronto.

Fernando Tatis Jr. firmó inicialmente con los Medias Blancas de Chicago.

Juan Soto firmó con los Nacionales de Washington.

Años más tarde, la ironía es evidente: aquel joven al que mandaron a casa temprano es hoy la figura central de los Mets y uno de los mejores bateadores de su generación, recordando con humildad el día que fue un actor secundario en la película de Vladdy.