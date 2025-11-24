LVBP: El utility campeón de la 18-19 regresa: Cardenales de Lara anuncia a Astudillo

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara anunciaron este lunes la contratación del utility Williams Astudillo como nuevo jugador de su organización. Es importante recordar que el jugador formó parte del roster de los Caribes de Anzoátegui hasta la temporada pasada.

Sin embargo, "La Tortuga" no podrá disputar ningún encuentro con Cardenales hasta que cumpla los 20 partidos de suspensión impuestos por violar el Programa Antidopaje de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Sus Números en la Temporada 2024

En la pasada campaña, Astudillo participó en 45 compromisos con la 'Tribu', dejando una sólida línea ofensiva de .281/.361/.381 (Average/OBP/Slugging). En 160 turnos, el versátil jugador conectó 45 imparables, incluyendo tres jonrones, remolcó 18 carreras, recibió 13 boletos y se ponchó en apenas cinco oportunidades.

Trayectoria y Experiencia

De por vida en la LVBP, Astudillo suma 10 temporadas y mantiene un promedio de bateo vitalicio de .301. Ya tuvo un paso por Cardenales en la final de la campaña 2018-2019, contribuyendo al campeonato con un impresionante promedio de .421.

El utility cuenta además con cinco años de experiencia en Grandes Ligas (cuatro con los Minnesota Twins y uno con los Miami Marlins), una temporada en la Liga Japonesa con los Fukuoka Softbank Hawks, y ha participado en la Liga Mexicana de Béisbol con los Saraperos de Saltillo y Rieleros de Aguascalientes.

Recientemente, durante el verano pasado, Astudillo jugó en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) con los Centauros de La Guaira, donde promedió .277 con 30 carreras producidas.