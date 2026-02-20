Asamblea Nacional aprueba Ley de Anmistía pero piden estas modificaciones

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión este jueves 19 de febrero, mediante votación unánime, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este instrumento legal es un acuerdo clave en la política de Venezuela, en medio de la tensión que hay en el país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero del año en curso.

"Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras firmar el documento en el Palacio de Miraflores, solicitó ampliar el alcance de la reconciliación mediante la revisión de casos que no hayan sido incluidos inicialmente en la normativa que consta de 16 artículos más las disposiciones generales.

Alcance de la ley

Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la amnistía es una herramienta necesaria para desarticular la polarización y permitir que el país se enfoque en la recuperación económica y social. La Ley contempla el perdón de cargos y la liberación inmediata de personas procesadas por motivos políticos, así como el cese de inhabilitaciones administrativas.

Esta Ley de Anmistía abarcará "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" durante los 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho". Asimismo, el texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

También el texto aprobado establece protocolos claros para la implementación de las medidas de gracia, asegurando que el proceso sea transparente y con el marco constitucional vigente. El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.