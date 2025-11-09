Lupillo Rivera duda que la muerte de Jenni Rivera haya sido un accidente

Suscríbete a nuestros canales

Con motivo del lanzamiento de la autobiografía de Lupillo Rivera ‘Tragos Amargos’ se reabre la conversación sobre la trágica muerte de su hermana, la "Diva de la Banda", Jenni Rivera.

La periodista Martha Figueroa, a través de su programa de YouTube “Así se hacen los chismes”, ha sido la encargada de revelar uno de los pasajes más escalofriantes del libro, la existencia de grabaciones que sugieren que la muerte de Jenni Rivera no fue un accidente aéreo.

Testimonio de Lupillo Rivera y teoría de la muerte

Según el testimonio de Lupillo Rivera, detallado por la comunicadora social, el cantante tuvo acceso a un audio del vuelo que le fue compartido dos años después del siniestro. En él se escucharía claramente al capitán del avión negándose a despegar.

"En las grabaciones que oyó Lupillo, el capitán no quería volar y que se escucha claramente una voz masculina que le dice: “Despegas ahorita, levanta el avión ya”", comentó Martha.

‘El Toro del Corrido’ asegura en el libro que la voz desde la torre de control, es inolvidable para él por su tono firme y autoritario.

Lupillo afirma que desde entonces se mantiene en alerta con la esperanza de poder reconocer algún día al responsable de esa decisión que acabó con la vida de Jenni Rivera.

De igual manera, Lupillo Rivera está convencido de que su hermana fue víctima de un atentado y no fue un siniestro cualquiera. Una teoría que, para muchos se sustenta por forma en que cayeron los restos de la aeronave.

"El avión explotó y después se cayó", afirma el artista. "Por eso cree que la mataron, porque no es que se cayó el avión; por cómo cayeron los restos, explotó en el aire. Expertos le dijeron a Lupillo que quizá por eso obligaron al capitán a despegar, porque si no, el avión habría explotado en el aeropuerto", precisó Figueroa.