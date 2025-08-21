George Harris se despide de su red social y este es su motivo

Suscríbete a nuestros canales

Por motivos de seguridad, el comediante venezolano George Harris decidió clausurar una de sus redes sociales, en donde contaba con miles de seguidores. La medida fue anunciada a través de un vídeo aclarando el panorama.

Facebook era la red social olvidada por el venezolano, pues asegura que el contenido de allí estaba enlazado con el de Instagram. Sin embargo, debido al ataque hacia algunas seguidoras por dicho medio tomó la drástica decisión de cerrarla.

Harris aseguró que no sabe quienes eran las personas que acosaban a sus fans a través de Facebook y hizo debido a varias denuncias que le llegaron.

“Ciertas damas me expresan su preocupación ante muchos ataques por privado ciertas personas que no sé quienes son. Entré a la página y me di de cuenta que aquello era una locura, había muchos mensajes terribles”, informó.

Asimismo, advirtió que si alguien escribe desde Facebook no es él porque a partir de ahora solo Instagram, Tiktok, X, y su canal de YouTube son las únicas redes sociales activas y de las cuales tiene control.

George Harris de amores con una mujer

Sorpresivamente, George Harris compartió una foto con quien sería su novia. Un emoji de corazón en lo que sería el cumpleaños de la mujer encendió las alarmas de sus 4 millones de seguidores en Instagram.

Esta es la primera vez que el comediante se muestra abierto en su vida amorosa, en declaraciones anteriores ha reafirmado mantenerse al margen respecto a estos temas.

“La vida personal es algo que tiene que ser tuyo… no muestro a mi pareja porque la respeto y no creo que quiera ser figura pública.”, declaró para el podcast “Deja el Chou” de Daniela Di Giacomo.