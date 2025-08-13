George Harris derrite Instagram al presumir a su novia

Suscríbete a nuestros canales

El humorista venezolano, George Harris, sigue conquistando escenarios, desde el Movistar Arena en Chile hasta el Carnegie Hall de Nueva York. Sin embargo, cuando se trata de su vida amorosa, prefiere mantenerse fuera del foco mediático.

Ese aspecto de su manera de llevar la vida, lo convierte en una figura intrigante por lo que cualquier movimiento fuera de sus espectáculos, llama la atención. Por ejemplo, recientemente compartió una imagen con quien sería su pareja sentimental.

George Harris... ¡más enamorados que nunca!

La semana pasada, el comediante sorprendió a sus 4 de millones de seguidores al publicar en sus historias una imagen junto a una rubia, la chica que sería la dueña de su corazón, justo el mismo emoji con el que acompañó la foto.

La publicación del caraqueño se debe a la celebración de un cumpleaños, probablemente de su pareja, lo que significa un lindo gesto de su parte publicar la postal con ella, en medio de su hermetismo con su vida fuera de los escenarios.

La privacidad de George

Harris ha sido consistente al expresar que su vida sentimental está al margen del espectáculo. En una entrevista hace un tiempo, habló de lo importante que es para él conservar su privacidad.

“La vida personal es algo que tiene que ser tuyo… no muestro a mi pareja porque la respeto y no creo que quiera ser figura pública.” Con esto, refuerza su deseo de ser conocido por su talento, no por su intimidad.

En junio de 2024, reveló que, llevaba una relación desde hacía aproximadamente un año. Aunque parecía feliz, dejó claro que prefería mantener esos detalles en segundo plano y no tenía planes inmediatos de matrimonio.