Arcángel lanza veneno contra Anuel AA nuevamente

Desde las redes sociales de los cantantes del género del reggaetón y el trap, Arcángel "La Maravilla" y Anuel AA, no ha cesado su tiradera, evidenciando su rivalidad. Desde historias y hasta en las letras de sus canciones son dedicados a su contrario. Arcángel no es la primera vez que arremete contra un adversario.

El pasado 11 de diciembre, el intérprete de “Tengo ganas de ti”, lanzó a la calle la tiraera al ex de Karol G. Un “villancico” que revolucionó a la industria, en el que sale a relucir no solo Tekashi 6ix9ine, actual pareja de la exesposa del Doble A, sino también a su hija Cattleya, la bebé que tuvo con Yailin ‘La Más Viral’. La canción se llama FN8.

Arcángel en su nueva historia de su cuenta de Instagram dice: “Préstenle un caserío o un barrio a ese muchacho Pa que haga un pequeño acto de presencia por lo menos”. Señalando al boricua de que está en Puerto Rico y no ha hecho ninguna presentación para su público que lo sigue.

Pero el trapero le contesta “Oigan a este ratón ahora, que me presten un caserío. Quieres Chotiar a los panas mío también eh cante chota? Estoy por ahí bobolon. Ya llevo pal de días aquí y no has hecho un carajo pendejo”. Vía historia de Instagram

La tiradera que se mantiene entre los 2 cantantes, por incidentes del pasado, en el que se involucra a integrantes de la familia de “La Maravilla”, donde al parecer fueron desalojados de un recinto a la fuerza, a la llegada de “Doble A”. Recordemos que, el cuñado de Arcángel, fue el representante de Anuel con quien habría tenido fuertes problemas.

En una reciente entrevista con Molusco TV, un entrevistador de las plataformas digitales radicado en Puerto Rico, el cantante estadounidense habló sobre su tiradera contra Anuel AA y dio mayores detalles de la enemistad que mantiene con su compatriota, a quien lo calificó como una persona envidiosa de los demás, por más que él también sea una individuo exitoso en el mundo de la música urbana.

Como también reconoció que el reggaetón es uno de los géneros musicalmente más pobres si es comparado con otro tipo de música. "Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito. No es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina, hay que leer música. En el reggaetón, si tú hablas una m.... y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso, si te vistes cabrón, tienes comida en el reggaetón", afirmó el intérprete en declaraciones con el locutor Jorge Pabón en su canal de Youtube.

Por su parte, el puertorriqueño, ha replicado cada canción que su contrincante Papi Arca lanza, como lo es, "Glock, glock, glock", un tema donde en 10 minutos descarga a todos sus contrincantes en la música, incluyendo a Austin Santos, (nombre de real de Arcángel), y en el cual tocó fibras al nombrar a su hermano que murió hace dos años y a la misma madre del reggaetonero.