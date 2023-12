¿Le salió el tiro por la culata? Internautas destruyen a Anuel AA por su “tiraera” a Arcángel

Desde la semana pasada, la disputa entre Arcángel y Anuel AA ha protagonizado los titulares, y es que, ambos artistas no han perdido el tiempo para lanzarse como se debe a través de lo que saben hacer: música. Las famosas “tiraeras” regresaron de la mano de ambos, siendo ‘La Maravilla’ el primero en soltar veneno en un tema que duró un poco más de diez minutos, acción que fue respondida por el ‘Doble A’, con una lírica de casi la misma duración.

“Glock, glock, glock” es el título de la letra que lanzó recientemente el puertorriqueño, en la que a su juicio destruyó por completo a “FN8”, la canción que usó Arcángel para barrer el piso con él. En el mencionado tema del boricua salieron a relucir la madre de Austin Santos (nombre real del estadounidense), a quien la llamó “chota”. Asimismo, el reggaetonero recordó cuando ‘Papi Arca’ botó a su fallecido hermano Justin Santos de su casa por apoyar la música que él hacía.

El remate se lo dio el cantante de “Tengo ganas de ti” con “Narcan”, un tema en el que lo hace polvo, más de lo que ya estaba. En la ‘tiraera’ para Anuel, salió salpicada su novia Laury Saavedra, a quien Arca le dio sin compasión: “Y la ética que tú ronca’ en canciones ¿dónde está? Ah verdad, ‘ta chingando con la perla esa infectá’. Uh, te vas pal’ ataúd, tu mujer tiene cara de que lo tiene más grande que tú", se escucha en la canción de cinco minutos.

Las fuertes letras que recibió el ex de Yailin, destronaron por completo a “glock, glock, glock”, por esa razón los usuarios de las redes sociales no tardaron en burlarse del estreno, resaltando que fue “un fracaso” y que “su tiempo ya pasó”.

“Ahora falta que salga con letra para entender que fue lo que dijo”; “¿Qué hiciste y qué dijiste?”; “Era humillarlo, no humillarte tú”; “Pana te voy hablar claro, tú podrás estar pegado en todo el mundo… pero seamos sincero, no busques peleas lirical, ya ahí estás claro. Ya sabemos que Arca no está pegado, pero si te puede dejar callado” “Quién vota que la borre”, “No se te entiendo nada sácate el Bicho de la boca”, escriben algunos cibernautas.