Anuel AA no se queda callado y le devuelve el chaquetazo a Arcángel ¿Qué fue lo que dijo?

Después del acribillamiento que sufrió por Arcángel con el tema ‘FN8’, el cantante puertorriqueño Anuel AA decidió responderle y como parte de un desahogo, estrenó la ‘tiraera’ dedicada al estadounidense, con una duración de diez minutos, mismo tiempo que pasó ‘La Maravilla’ dándole hasta con el tobo en la mencionada canción que lanzó hace un par de semanas.

Mucha letra fue lo que interpretó el ‘Doble A’, en las que asegura que el reggaetonero no tiene tantas visualizaciones en sus canciones así “como las tiene él en las diferentes plataformas de streaming de música”. “Soy mejor que tú, los números no mienten (…) Tú ere’ un gángster de rede’, habla la mi**da que tú quiera’ (…) Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte”, se pude escuchar en la ‘tiraera’.

En el tema también salieron salpicados Tempo, Coscuella, Bad Bunny y Justin Santos, el fallecido hermano de Arcángel, quien perdió la vida en el año 2021 después de sufrir un accidente vehicular en San Juan, Puerto Rico. “Cuenta las vece’ que botaste a Justin de tu casa porque me defendía cuando tú a mí me tiraba’”, dice el puertorriqueño.

Recordemos que, en la extensa canción que le tiró el intérprete de “La Jumpa” a Emmanuel Gazmey (nombre real de Anuel), habló de la crianza que le estaría dando Tekashi 6ix9ine a su hija Cattleya, fruto de su relación con Yailin ‘La Más Viral’. “Sé que tengo que pasar más tiempo con mis dos nena’. Ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela (…) Sé que soy un pedazo e mi**da, mi hija me la está cuidando un chota”, respondió el trapero.

Hay que resaltar que, el ex de Karol G fue quien alborotó el avispero al escribir en Instagram, que la carrera de Austin Santos (nombre de pila de Arcángel) dependía de colaboraciones con Bad Bunny. “Mañana concierto SOLDOUT en Washington Dc y tú Arcángel esperando q bad bunny te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera y tu q esperas pacientemente maman… en todas las entrevistas, tranquilo q ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta, eso lo ponen en la calma nama cuando tú llega pa q no te sientas mal”, escribió.

¿Qué dice Arcángel?

Arcangel en la redes sociales publicó un video donde arremetió fuerte contra Anuel y señaló que se estaba "fumando" una camisa del artista, asimismo, en el clip aparece batiendo un tetero para referirse que su rival en el medio es todavía es un bebé en la industria.

Previo a esto, habló sobre su tiraera contra su colega y dio mayores detalles de la enemistad que mantiene con él, a quien calificó como una persona envidiosa de los demás, por más que él también sea una persona exitosa en el mundo de la música urbana.