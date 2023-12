¿Cuál es la batalla que involucra a los cantantes Arcángel y Anuel? Aquí te lo contamos todo

Cuando creías que la rivalidad que existió entre Don Omar y Daddy Yankee, era de las más duraderas del mundo del reggaetón, llega la de Arcángel y Anuel AA, quienes desde hace mucho tiempo han estado lanzándose a través de mensajes en las redes sociales y hasta en canciones, dejando en evidencia que no se llevan para nada bien.

El boricua Anuel AA comenzó con unos comentarios en su cuenta de Instagram, despertando la furia de ‘La Maravilla’, quien se cansó de las “palabritas” y prefirió dejarle un contundente mensaje disfrazado en una canción “navideña” que estrenó recientemente FN8.

“Mañana concierto SOLDOUT en #WashingtonDc y tu @arcangel esperando q bad bunny te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera y tu q esperas pacientemente mam#ndoselo en todas las entrevistas tranquilo q ya mismito te lleva pal dealer brother tu álbum salió y nadie se dio cuenta eso lo ponen en la calma nama cuando tu llegas pa q no te sientas mal”, fue el mensaje de Anuel que provocaron los palazos por parte de Arcángel.

El pasado 11 de diciembre, el intérprete de “Tengo ganas de ti”, lanzó a la calle la tiraera al ex de Karol G. Un “villancico” que revolucionó a la industria, en el que sale a relucir no solo Tekashi 6ix9ine, actual pareja de la exesposa del Doble A, sino también a su hija Cattleya, la bebé que tuvo con Yailin ‘La Más Viral’.

“’ (verso de Anuel) Mi artista favorito en español es Romeo y en inglés, mi rapero favorito es 6ix9ine, pa’ que sepan’. (Arcángel) Jajajaja, auh mira que irónica e’ la vida, que ese es el mismo que está enseñando a nada a tu hija en Punta Cana. Let’s go, huele bicho. ¿Él qué viene siendo? ¿Tu rapero favorito? ¿Tu enemigo y tu compadre? ¿Qué carajo e’? Wow, ¿pero tu rapero favorito no soy yo? Que círculo de amor, jajajaja”, es lo que se escucha en el tema que dura casi once minutos.

En una reciente entrevista, el estadounidense recordó un incidente que tuvo con el trapero en el que él llegó y sacó a Arcángel y a su familia a la fuerza. Ante ello, Austin Santos (su nombre real) alegó que, Fabián es el esposo de su hermana y padre de sus sobrinas, por lo que siempre va a defender la seguridad de su familia.

Hay que destacar que, Fabián es el actual cuñado de ‘La Maravilla’ pero, también fue el representante del cantante de “Mejor que yo”, con quien habría tenido fuertes problemas. El artista no ha hecho frente a esta más reciente canción de su archienemigo pero será cuestión de horas para conocer su versión.