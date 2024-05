NBA: ¿Se va de Clippers? Esta es la estrella angelina que quiere New York Knicks para la próxima temporada

Tras haber sido eliminados en las Semifinales de la Conferencia Este por Indiana Pacers, la gerencia de New York Knicks ya piensa en la próxima campaña de la NBA y la forma en cómo pueden mejorar al equipo para tener más chances de competir por llegar a las Finales.

Con las lesiones que sufrieron durante esta zafra 2023-24, Knicks sabe que debe buscar mayor profundidad para estas instancias definitorias del campeonato y tienen en la mira a una de las estrellas del equipo de Los Ángeles Clippers: Paul George. El alero aún no ha llegado a un acuerdo para extender su contrato y parece que ese será el motivo para salir del conjunto californiano.

¿George caerá en New York?

De acuerdo al periodista Evan Sidery, George es uno de los objetivos de la gerencia neoyorkina para la próxima temporada. Además, destacó que New York estuvo en contacto con Clippers antes del Draft del año pasado a ver si podían concretar algún cambio para hacerse con los servicios de "PG13".

Asimismo, Knicks puede utilizar a Bogdan Bogdanovic y Julius Randle para hacer un cambio con el equipo de Los Ángeles y equiparar el tema salarial. George no ha podido llegar a un acuerdo con el equipo californiano, debido a que él exige un contrato máximo que ellos no están dispuestos a ofrecer, y esto parece ser determinante en las intenciones del All-Star en permanecer o no con ellos para la próxima campaña.