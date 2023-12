Usuarios en las redes sociales destrozan al reguetonero Arcángel

El cantante Arcángel sigue en el ojo del huracán esta semana y no precisamente por una canción nueva, luego que desatara una nueva guerra dentro del género del reguetón con Anuel AA, ahora el interprete de la canción “Dice que no me conoce” abrió otra polémica con grupos colombianos de salsa .

En esta oportunidad el artista concedió una entrevista para la emisora Los40 Colombia en la que habló sobre la ciudad de Cali y donde confundió a dos de los más importantes grupos musicales de salsa de Colombia y género que la las personas en las redes sociales lo atacaran.

El puertorriqueño reveló la anécdota de cuando conoció al Grupo Nichee con la que tuvo oportunidad de compartir en República Dominicana en unos premios de música y a quienes les cantó una la estrofa de una canción creyendo que era de ellos. "Lo único que les dije fue: 'hay una canción de ustedes que yo la canto obligatoriamente tan pronto piso Cali que es la de si huele a caña, tabaco y brea usted está en Cali ay mire, vea' La canto siempre, porque me encanta y siento que interpretar ese pedacito es como si yo cantara Pa que la pases bien. Tengo que cantarla obligatoriamente, porque amo esa ciudad", recordó.

Está anécdota género que los fanáticos de la salas lo empezarán a criticar por confundir a la agrupaciones y hasta de la misma Guayacán Orquesta, banda que canta la canción a la que Arcangel se refería se pronunció al respeto.

"Te invitamos a que vengas a Cali a cantar Oiga, mire, vea con nosotros", señalaron los músicos de Guayacán Orquesta, la misma que en la edición de la Feria de Cali de este año será homenajeada por sus 35 años de carrera.

Este fin de semana Arcángel le respondió la tiradera que le hizo Anuel AA en su último concierto en Estados Unidos, y a quien lo llamó que era un bebé en el gremio del espectáculo.