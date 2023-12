Don Omar hace una contundente petición en medio de la "tiraera" entre Arcángel y Anuel AA

Las últimas semanas han sido una nube negra para el reggaetón, en realidad específicamente para los cantantes Arcángel y Anuel AA, quienes no han parado de lanzarse fuertes comentarios a través de la música, lo que se conoce como "tiraera". Los artistas no han dado respiro y en sus temas de diez minutos de duración se dicen unas cuantas verdades que tendría molestas a ambas partes.

Después que el cantante de "Tengo ganas de ti" afirmara que no le cae bien el 'Doble A', inició una nueva disputa entre ellos con la canción "FN8", diez minutos en los que 'Papi Arca' barrió el piso con sus contrincante. Como respuesta a la batuqueada que le dieron, el puertorriqueño estrenó "Glock, glock, glock", otros diez minutos de batalla esta vez para el estadounidense, en el que Anuel tocó fibras al nombrar a su hermano que murió hace dos años y a la misma madre del reggaetonero. Asimismo, el boricua destaca que, Austin Santos (nombre real de Arcángel), depende del éxito de Bad Bunny.

Luego surgieron "Narcan" y la última perla del puertorriqueño llamada "Arcángel Es Chota". En fin, esto una guerra que no parece acabar por lo que se desconoce cuándo será que los reggaetoneros den por terminada esta saga. La situación no tendría muy contento al cantante puertorriqueño Don Omar, quien recientemente le puso punto y final a su extensa rivalidad con Daddy Yankee, tras el retiro del 'The Big Boss'.

Mediante una carta escrita al cantante de "Pose", Don Omar envió un mensaje de reflexión para aquellos que se encuentran perdiendo sus energías en ganarse enemigos dentro del gremio: "Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy te digo lo siguiente: no hay sabor a victoria si se pelea sin honor. No existe dignidad si un rey no puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos. Mas importante aún, líder no es quien tiene el puesto sino quien puede aportar al crecimiento del equipo".

En ese sentido, el intérprete de "Salió el sol" le dedicó unas palabras a los exponentes del mundo urbano. "Hago un llamado a mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestro música", se lee en la descripción de la fotografía de él junto a Daddy Yankee.

“Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo. Quizás muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en la batalla en contra de los tuyos, pelea por crecer, no por simplemente conquistar. Este es un llamado a la sabiduría, cordura, altura y respeto de parte de su más agradecido integrante”, escribe 'The King of King'.