¡Entérate! Por este motivo Daddy Yankee destrozó su micrófono en su último concierto (+Video)

El pasado 3 de diciembre, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, llegó al punto que nadie quería que llegara: su retiro. El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, fue el escenario para que el artista le diera fin a una carrera musical de más de treinta años, con un espectáculo llamado “La Meta”, que le puso los pelos de punta a más de 15 mil personas que decidieron acompañarlo en esta “última vuelta”.

Aunque el boricua anunció en marzo del año pasado que se retiraría para darse “la oportunidad de vivir la vida”, tal como lo anunció, el cantante anunció su último show para enero de 2023, pero, no pudo llevarse a cabo debido a contratiempos de logística y producción, por lo que finalmente cuando casi termina este año, decidió despedirse para siempre de los escenarios.

El retraso del concierto le sirvió para agregar cuidadosamente más detalles al montaje y representar como se debía a su carrera, llena de éxitos, premios, hits musicales y el respeto de la gente alrededor del planeta. El reggaetonero deja un legado que perdurará en el tiempo y servirá como referencia para las actuales estrellas y las que están por venir. A través de su página web, el mundo pudo disfrutar del show en vivo.

De manera simbólica, el dueño de temas como “La Gasolina”, “Rompe” y “Llamada de emergencia”, lanzó al suelo el micrófono que utilizó durante todo el recital, el cual se rompió en pedazos y de esa manera da por sentado el final de su era en el mundo del reggaetón. Sin duda alguna, un momento que le puso los pelos de punta a aquellos que entendieron que ya no habrá más de la dosis energética de ‘El Cangri’. Pero… todo esto tendría una razón.

La nueva etapa de Raymond Ayala

De acuerdo a una información difunda a través de Tik Tok, comentan que, la acción de destruir su micrófono significa que deja atrás la etapa de artista y abre paso a su nueva vida como fiel creyente de Dios, así como él mismo anunció, asumiendo que, estaba en un proceso en el que se inició como cristiano.

“Cuando ya hace su despedida que tira el ‘Daddy Yankee’, el target de él, que él termina, extiende su mano y suelta el micrófono, y con el micrófono que él hizo el concierto cae al piso y ya hace la simulación que rompe y del bolsillo saca un micrófono nuevo y su compostura cambió. Él se salió del personaje y con el micrófono nuevo fue que utilizó para dar las palabras de bendición que Dios puso en su corazón”, se escucha en el clip.

En ese sentido, de acuerdo a las palabras del presentador, se evidencia que Ayala se está despidiendo del viejo hombre para darle paso a Raymond, el hombre que se aferra a Dios y de ahora en adelante practicará más a fondo su religión. Asimismo, despide las tinieblas y todo lo vivido siendo famoso, para adentrarse en un mundo junto a su familia y Dios.

En su concierto, Yankee anunció: "Mi gente este día para mí es el más importante de mi vida, y se los quiero compartir porque vivir una vida de éxitos, no es lo mismo que vivir una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vació en mi vida que nadie pudo llenar, estaba buscando sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar feliz, pero, faltaba algo para hacerme completo. Sin embargo, me di cuenta de algo que dice la biblia, 'De que le vale al hombre tener algo en el mundo entero, si pierde su barco', por eso esta noche no me avergüenzo en compartir con el mundo entero que Cristo vive en mi”.