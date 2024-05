Así opina el comprador de Seize the Grey potro ganador del Preakness sobre el Belmont Stakes

Una alegría enorme para un hípico ganar una prueba de la magnitud del Preakness Stakes (G1), de $2.000.000 como lo logró el potro tordillo Seize the Grey (Arrogate) el pasado sábado 18 de mayo en Pimlico Race Course. En el caso de este potro, la alegría contagia a millares de personas, por ser propiedad de un conglomerado hípico denominado MyRacehorse, que agrupa a 2.570 propietarios que tienen cada uno una parte en el caballo.

Sobre ese respecto, declara el actual manager de MyRacehorse, Joe Moran: "Un logro mayor tan solo llegar a una carrera como esta en primer lugar. Y el ganar envuelve tantas emociones y sentimientos que son muy difíciles de poner en palabras." Seize the Grey es un potro que fue adquirido por MyRacehorse a un costo de $300.000 en las subastas de Fasig Tipton de Saratoga en 2022 con crianza de Jamm, LTD, en el Mill Ridge Farm, en Kentucky.

El comprador y manager de MyRacehorse indica que es excelente comprar los potros de un año, cuando no tienen aún entrenamiento y cuenta mucho el físico. Saber si un caballo tiene calidad de campeón o no es un asunto que comienza al nacer. "Entrenar un caballo de carreras encierra enorme paciencia, una dieta saludable y un mantenimiento y atención adecuada desde muy pequeño."

Sobre el futuro del potro ganador del Preakness Stakes, Seize the Gray, opina Moran: "Nuestra compañía espera grandes carreras para Seize The Grey en el futuro y el Belmont Stakes del 8 de junio puede ser una de ellas." Este año el Belmont Stakes no se correrá en Belmont Park por estar ese circuito en remodelación, será disputado en Saratoga y la distancia será de 2000 metros en vez de 2400 que era su longitud tradicional. El Belmont Stakes serán solo 100 metros más que el Preakness este año.