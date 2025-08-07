Asaltan a famoso reggaetonero en su casa: se llevaron más de 300 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido cantante urbano José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, vivió momentos de tensión durante un impactante asalto perpetrado en su propio hogar.

El incidente ocurrió el miércoles 6 de agosto de 2025, al mediodía, en la urbanización de alto nivel Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico, su tierra natal.

Cosculluela fue amordazado

Según las primeras informaciones policiales, el nacido en Humacao, Puerto Rico, se encontraba en compañía de dos empleados cuando sujetos desconocidos irrumpieron con violencia en la vivienda.

La situación escaló rápidamente y, tanto el artista como los trabajadores fueron amordazados y se mantuvieron como rehenes por varias horas, hasta que vecinos alertados por el extraño movimiento dieron aviso a las autoridades.

Aunque los detalles sobre el botín aún no han sido revelados, se ha confirmado que los agresores sustrajeron prendas de alto valor económico, despojando al intérprete de “Prrrum” de unos 308 mil dólares, según informes en redes sociales.

Investigación y recuperación de bienes

De inmediato, la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumió el caso, recolectando evidencia y liderando las averiguaciones para identificar a los responsables.

Entre lo que le quitaron al reggaetonero, estaba una camioneta marca Land Rover año 2020, la cual fue usada por los antisociales para poder huir. El jueves por la mañana anunciaron que, lograron recuperarla en Aguas Buenas.