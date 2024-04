Surge un nuevo comprador potencial para el Hipódromo de Pimlico en Baltimore

Mientras los legisladores de Maryland consideran un plan para que el estado tome posesión del histórico hipódromo de Pimlico Race Course, en Baltimore, Maryland, otro posible propietario ha entrado en la discusión: Churchill Downs Inc., la empresa matriz que cotiza en bolsa. La pista de Louisville que alberga el Kentucky Derby, ha hecho una “insinuación” para comprar Pimlico Race Course, sede del Preakness Stakes, según dos fuentes en la capital del estado, familiarizadas con las negociaciones.

Una de las fuentes dijo que Churchill Downs ha estado presionando para descarrilar un proyecto de ley en la legislatura estatal que es necesario para que se apruebe el acuerdo de propiedad estatal. Los representantes de Churchill Downs no respondieron a múltiples mensajes de voz y correo electrónico en busca de comentarios sobre el interés de la compañía en Pimlico.

Un acuerdo así daría a Churchill Downs Inc. el control de las dos primeras etapas de la Triple Corona Norteamericana. No está claro qué tan serio es el interés de Churchill Downs o si la compañía hizo una oferta formal o informal a Pimlico o al estado para comprar la pista. Algunos en Annapolis han expresado en privado escepticismo sobre los motivos de Churchill, dado que tiene muchos más casinos que hipódromos entre sus propiedades.

Craig Fravel, vicepresidente ejecutivo de 1/ST Racing and Gaming de Stronach, dijo en un comunicado el miércoles que no hay ninguna oferta pendiente de Churchill Downs a su compañía, que "no está en ninguna negociación con ellos".Aun así, la participación de Churchill podría complicar los esfuerzos para ejecutar el plan estatal de adquisición de Pimlico, que involucra legislación pendiente en los últimos días de la sesión de la Asamblea General de Maryland.

Varios legisladores han expresado reservas sobre que el estado se haga cargo de la pista y celebre carreras de pura sangre, junto con algunos elementos del plan para pagar cientos de millones de dólares en renovaciones. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Delegados el lunes por la noche y enfrenta probabilidades desconocidas en el Senado.