No queda claro el futuro del Preakness Stakes después de este acuerdo

La Autoridad de Hipódromos de Pura Sangre de Maryland (MTROA) ha publicado recomendaciones para una remodelación de Pimlico que podría afectar las carreras de caballos en Maryland.

El viernes, The Stronach Group, Maryland Jockey Club y MTROA anunciaron que habían acordado en principio un marco "para preservar y mejorar la industria de las carreras de pura sangre en Maryland".

El acuerdo está sujeto a la aprobación legislativa, pero haría que la MTROA "diseñara y construyera un lugar de carreras icónico en Pimlico y se hiciera cargo de las carreras y el entrenamiento diarios en Maryland". Por ende, se harían cargo de las operaciones de carreras y entrenamiento de The Stronach Group, sin embargo, el grupo conservará la propiedad de The Preakness Stakes y Black Eyed Susan Stakes con una licencia de MTROA.

Las recomendaciones también piden a la legislatura estatal que adquiera la propiedad Pimlico, actualmente del Grupo Stronach.

Según altos funcionarios de la administración con conocimiento del acuerdo, se espera que la reconstrucción de Pimlico demore 3 años, y el Preakness Stakes se llevaría a cabo en Laurel Park Racetrack para 2025 y 2026, sin embargo, Laurel, que seguiría siendo propiedad de The Stronach Group, no está aclarado si será remodelado y puede no seguir siendo un hipódromo, según altos funcionarios de la administración, reseña wmar2news.

"En nombre de la MTROA, estoy encantado de haber podido trazar un rumbo para las carreras de Maryland que garantizará que la industria siga prosperando durante las próximas décadas", declaró Greg Cross, presidente de la MTROA.

Belinda Stronach, directora ejecutiva, presidenta y presidenta de The Stronach Group, indica que están comprometidos a revitalizar la industria en Maryland:

"Esperamos tener una temporada de carreras exitosa en 2024 mientras ultimamos los detalles de un acuerdo que continuará la relación positiva de The Stronach Group y Maryland Jockey Club con Maryland en los años venideros".

El gobernador Wes Moore agradeció en un comunicado a The Stronach Group por su gestión de las carreras de caballos de Maryland en el pasado y por su trabajo en este acuerdo.