¿Hay planes de mudar el hipódromo Presidente Remón? Esto es lo que se dice

Mireya Moscoso, Presidenta de la República de Panamá en el año 2001, creó una comisión que gestionaría la construcción de un nuevo hipódromo. Su mandato no fue ejecutado. Luego, en el 2011, Ricardo Martinelli, primer mandatario de esa nación para el año citado, declaró que “la chinguia (juegos de azar por dinero) y el deporte no deben estar juntos; así que la chinguia se va de aquí” y prometió hacer otro hipódromo, en relación a que el actual parque de carreras de caballos de Panamá esta situado dentro de la Ciudad Deportiva "Irving Saladino", donde está la Arena “Roberto Durán”, el Estadio de Fútbol “Rommel Fernández” y la Piscina "Eileen Coparropa", entre otras instalaciones del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

De nuevo, sale al tapeta el tema de una posible mudanza del Presidente Remón, que está allí en esos terrenos de la Avenida José Agustín Arango en Juan Díaz, desde 1956, terrenos propiedad del Estado. El recinto hípico fue bautizado en honor a José Antonio Remón Cantera, Presidente de Panamá que fue asesinado mientras festejaba la victoria de su caballo Valley Star en el Hipódromo Juan Franco, la noche del 2 de enero de 1955.

El medio panameño Metro Libre, ha hecho una encuesta sobre si debería mudarse el hipódromo hacia otra zona y las reacciones no se han hecho esperar. Los gremios hípicos de propietarios y criadores, han pegado el grito en el cielo. En cambio, expertos en el tema inmobiliario y arquitectos, manifiestan que un nuevo escenario hípico tendría cabida en el este de Ciudad de Panamá, debido a que se encuentra en pleno corazón de la capital panameña y el valor de sus terrenos pueden ser provechosos para el desarrollo de otro tipo de proyectos.

Sin embargo, hay nuevas inversiones en los espacios de las tribunas. El hipódromo es manejado por el grupo español de nombre Codere, que es propietaria también del hipódromo Las Américas en México y el Hipódromo de Maroñas en Uruguay. Pero, no todo es color rosa. Bernabé Pérez, declara a Metro Libre: “La modernidad viene dada por la renovación de las estructuras que tiene. Hay que arreglar las calles, los establos, cambiar los techos, mejorar el sistema de recolección de aguas servidas. Pero sobre todo, hacer valer lo que dice el contrato [de concesión] en cuanto a la seguridad, que no existe, en el área de establo, donde no hay garantía sobre las inversiones de los dueños, donde cada año metemos allí una inversión de $5 millones”.

El Hipódromo Presidente Remón, autodenominado “Cuna de los Mejores Jinetes del Mundo”, fue sede en diciembre de 2023 de la Serie Hípica del Caribe. Para fortuna de Panamá, el trofeo del Clásico Internacional del Caribe quedó en casa gracias al potro Blessed Ben Hur, montado por Luis Sáez y entrenado por el venezolano Mario Estevez.