Ganador de la Breeders’Cup Mile 2023 buscará repetir un Stakes en el inicio del Dubai Racing Carnival este viernes

Este viernes 5 de enero en el hipódromo de Meyden RaceCourse se dará inicio a la temporada de la Dubai World Cup Carnival 2024, que finalizará el próximo 25 de marzo del 2024, con la prueba máxima de todas, La Dubai World Cup, en distancia de 2.000 metros, con un premio en metálico de $12 millones de dólares, informó el portal Hipismo.net.

La Dubai Racing Carnival tiene una programación de siete competencias Stakes, conde seis de ellas con para ejemplares purasangres de todo el mundo y una para puros potros árabes. Uno de los Stakes del viernes es el Zabeel Mile (G2), en distancia de 1.600 metros, el contará con la participación de Master Of Seas (Dubawi en Firts Of Lorne por Danehill), el cual viene de ganar la competencia en el 2023 y cerró el año con una victoria en la Breeders’ Cup Mile 2023 realizado en Santa Anita Park.

Master Of The Seas logró cuatro victorias selectivas el año pasado en siete presentaciones que realizó, donde la primera de ellas fue a inicios del año pasado en el Carnaval de Stakes rumbo a la Dubai World 2023, que finalizó con el triunfo de Ushba Tesoro de forma sorpresiva.

Luego el ejemplar irlandés seria llegado al Royal Ascot en Inglaterra, donde sería vencedor del Fred Cowley Memorial Summer Mile (G2). Para finalizar el año en los óvalos de Estados Unidos, donde conseguiría un triunfo más más previo a la Breeders’ Cup 2023.

Master of Seas comenzaría su temporada en la parte final del 2023 en Woodbine, al ganar el Ricoh Woodbine Mile Stakes (G1), y llegar segundo en el Coolmore Turf Mile Stakes (G1) el 7 de octubre del pasado año, detrás de Up to the Mark. Este irlandés de seis años es propiedad de Godolphin LLC, entrenado por Charles Appleby y conducido por William Buick.