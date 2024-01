Van carreras nocturnas este viernes 5 de enero en Puerto Rico

El Hipódromo Camarero de Canóvanas, Puerto Rico, tendrá su primera jornada bajo las luces artificiales este viernes 5 de enero, con la celebración de la primera edición de Night At The Races, el evento que ofrece carreras de caballos y espectáculos familiares en las instalaciones del único circo hípico de la Isla.

La iniciativa de colocar nuevamente las carreras de noche en Camarero llegó en el año 2016 y el 4 de marzo de ese año se disputó la jornada con esa nueva denominación. Durante una vez al mes, la tanda de siete carreras que por lo general se realiza, presenta algún evento especial y la presentación de reconocidos artistas de la Isla. Sin embargo, los embates del Huracán María en 2017 que destrozó por completo todas las instalaciones del óvalo boricua, puso en pausa esta actividad nocturna, teniéndola de regreso posteriormente en la época de la pandemia.

Para este viernes, la primera carrera será a las 5:00 de la tarde en distancia de 1.400 metros, reservada para importados y criollos de cuatro años y más edad, donde Tico G, montado por Nicky Figueroa, surge como fuerte candidato a llevarse la victoria.

En la cuarta prueba del cartel a las 6:30 de la tarde, se celebrará el Trofeo Night At The Races en tiro de 1.200 metros para las yeguas importadas de cuatro años y más edad, por un premio de 6.000 dólares. Hotline To Heaven, la conducida por el campeón Juan Carlos Díaz, suena posible ganadora del cotejo. Dynamic Star con el aprendiz Ederik Robles y Prominencia con Joshua Navarro, son las rivales en el papel que tendrá. La actividad nocturna tratará de mantenerse todos los primeros viernes de cada mes.