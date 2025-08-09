Servicios

Reembolso confirmado: AT&T pagará hasta $7.500 a sus clientes

Por Meridiano

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 10:42 am
Reembolso confirmado: AT&T pagará hasta $7.500 a sus clientes
Suscríbete a nuestros canales

AT&T pagará hasta $7.500 a miles de clientes afectados por filtraciones de datos personales en 2019 y 2024. Este pago se enmarca en un acuerdo legal de $177 millones tras dos demandas colectivas por negligencia. Si fuiste víctima de estos incidentes, descubre cómo puedes reclamar tu dinero.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de AT&T?

El acuerdo cubre a clientes actuales y anteriores de AT&T cuyos datos personales se filtraron en los incidentes de 2019 y 2024. Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

  • Hasta $5.000 si fuiste afectado por la filtración de 2019 y puedes demostrar daños.

  • Hasta $2.500 si fuiste víctima del hackeo de 2024.

  • Hasta $7.500 si fuiste perjudicado por ambas brechas y tienes pruebas válidas.

También hay pagos menores disponibles para quienes fueron afectados pero no tienen documentación de los daños. El monto final dependerá de la cantidad de reclamos aprobados y la disponibilidad del fondo.

¿Cómo solicitar el reembolso y qué necesitas?

El formulario de reclamo ya está disponible en el sitio oficial del acuerdo (www.telecomdatasettlement.com). Puedes completarlo en línea o enviarlo por correo postal.

Requisitos para presentar tu reclamo:

  • Class Member ID: Viene en el aviso que recibiste por correo o email.

  • Información personal: Nombre completo, número de cuenta de AT&T o una dirección de email válida.

Fechas importantes:

  • 18 de noviembre de 2025: Fecha límite para presentar tu reclamo.

  • 17 de octubre de 2025: Último día para excluirse del acuerdo y demandar por separado.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Fútbol
Sabado 09 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios