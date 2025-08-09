Reembolso confirmado: AT&T pagará hasta $7.500 a sus clientes

Suscríbete a nuestros canales

AT&T pagará hasta $7.500 a miles de clientes afectados por filtraciones de datos personales en 2019 y 2024. Este pago se enmarca en un acuerdo legal de $177 millones tras dos demandas colectivas por negligencia. Si fuiste víctima de estos incidentes, descubre cómo puedes reclamar tu dinero.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de AT&T?

El acuerdo cubre a clientes actuales y anteriores de AT&T cuyos datos personales se filtraron en los incidentes de 2019 y 2024. Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Hasta $5.000 si fuiste afectado por la filtración de 2019 y puedes demostrar daños.

Hasta $2.500 si fuiste víctima del hackeo de 2024.

Hasta $7.500 si fuiste perjudicado por ambas brechas y tienes pruebas válidas.

También hay pagos menores disponibles para quienes fueron afectados pero no tienen documentación de los daños. El monto final dependerá de la cantidad de reclamos aprobados y la disponibilidad del fondo.

¿Cómo solicitar el reembolso y qué necesitas?

El formulario de reclamo ya está disponible en el sitio oficial del acuerdo (www.telecomdatasettlement.com). Puedes completarlo en línea o enviarlo por correo postal.

Requisitos para presentar tu reclamo:

Class Member ID: Viene en el aviso que recibiste por correo o email.

Información personal: Nombre completo, número de cuenta de AT&T o una dirección de email válida.

Fechas importantes: