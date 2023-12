Serie Hípica 2023: Entrenador venezolano conquista el Clásico Internacional del Caribe

La gran carrera de la Serie Hípica del Caribe 2023 se queda en Panamá. El potro Blessed Ben Hur, conducido por la estrella Luis Sáez para los colores del Stud Dani Sam, fue el que tuvo más fuerza en la recta final y alcanzó la victoria en la edición número 55 del Clásico Internacional del Caribe, evento disputado en la arena del hipódromo Presidente Remón, ubicado en la capital panameña con un premio por repartir de 300.000 dólares.

Blessed Ben Hur, es un pensionado del venezolano Mario Estevez, líder de la estadística del óvalo ubicado en el sector de Juan Diaz. El descendiente de Tiz Blessed en Indiana Got Even por Stephen Got Even, le ganó la batalla al potro criollo Li Tre Fratelli, que desde la salida fue un serio contrincante con la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

La partida del Clásico del Caribe fue con el otro potro venezolano Pádel, que lideró desde el comienzo pero tuvo una fuerte presión del mexicano Tiroteo y el propio Li Tre Fratelli. El boricua Don Casanova se posicionó cuarto y quinto estuvo Blessed Ben Hur a la expectactiva. Detrás de el corrió El Rojo, el primer favorito de los anfitriones.

Pero, en la recta trasera, Tiroteo logra liderar ligeramente a Pádel y Li Tre Fratelli. En el momento de los 800 metros, lugar en el que Irad Ortiz Jr. le da rienda a Li Tre Fratelli, Luis Sáez se le coloca al lado con Blessed Ben Hur y después al entrar en la recta final, ambos ejemplares pelearon el primer puesto.

Al final, Blessed Ben Hur domina el cotejo con tres cuartos de cuerpo y El Rojo en el tercer puesto a cuerpo y medio del ganador. Otro representante de Panamá, Niño Bruce, fue cuarto y quinto el azteca Tiroteo. Blessed Ben Hur triunfa en tiempo de 1:55.0 para 1.800 metros y los tiempos parciales de la carrera fueron de 24.0, 48.0, 1:15.1 y 1:41.4.