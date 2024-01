Se retira entrenador de purasangres con más de 60 años de actividad en Estados Unidos y Europa

Ganador de 763 carreras de 5.334 participantes, con ganancias de 15,7 millones de dólares, durante mucho tiempo uno de los miembros más populares en el gremio de entrenadores de purasangres, afirma que al acercarse rápidamente su cumpleaños 77 para el próximo 23 de enero, es el momento adecuado para él y su esposa Elizabeth para cambiar una forma de vida que se remonta a su adolescencia, cuando, como aprendiz de jockey en 1963 en el Sportsman's Park de Chicago, lideraba a los jinetes.

Eddie Truman, ex asistente del legendario Bobby Frankel y entrenador acreditado durante más de 50 años, anunció el lunes que había enviado su último caballo a la pista en la mañana del día de nochebuena en Santa Anita, poniendo fin a una carrera en el hipismo que se remonta a principios de los años 1960.

"He tenido la suerte de tener un gran grupo de propietarios, algunos de ellos desde hace 40 años", declaró Truman a horseracingnation desde su casa en Sierra Madre el lunes. "Creo que los grandes caballos, los grandes jinetes, aquí en un gran entorno, es algo que nunca podríamos reemplazar y que Santa Anita continuará para siempre".

Truman, quien después de una carrera inicial breve como entrenador matriculado durante un año en Detroit y un viaje posterior a Europa, llegó al sur de California en 1972. Su primera parada fue la recta final en Hollywood Park, donde se presentó a Frankel, con la esperanza de conseguir un trabajo como traqueador, asistente o lo que esté disponible.

“Cuando regresé de Europa, decidí que quería ser entrenador y que quería ir con los mejores… Olvidar todo lo que creía saber y tratar de aprender de los mejores. Y para entonces eran Charlie Whittingham y Bobby Frankel”, explica Truman. “Entré primero al establo de Bobby y le pregunté si podía montar algunos caballos o si había algún trabajo disponible. Él dijo: "¿Quién eres?" Y yo dije: "Eddie Truman". Y él dijo: "¡Dios mío, tú estabas montando cuando yo comenzaba a caminar en Tropical Park en 1963!" Entonces, me dijo que me subiera a un caballo y que ya estaba dentro”.

"He tenido gente fabulosa. Clientes como Howard y Janet Siegel, Jim Roper, Larry Samovar (Academic Farms) y, desde hace mucho tiempo, Bud y Ann Parker (Budann Stable), realmente me hicieron feliz. Tuvimos mucho éxito reclamando caballos. Me he asociado con personas tan maravillosas y no sólo eran clientes, sino también muy buenos amigos. Toda esta gente y por supuesto los caballos, lo han hecho espectacular, un sueño hecho realidad para mí”.

En cuanto a lo que depara el futuro, Truman dijo que él y su esposa planean pasar tiempo con la familia y viajar.

“Tenemos una nieta de ocho meses de mi hija, así que ahora estamos viviendo el sueño. Pasamos más tiempo con ellos, viajamos y hacemos las cosas que nos gustan”.

A la edad de 77 años, que pronto cumplirá, ¿tiene Eddie Truman la intención de continuar como un hípico comprometido y cotidiano?

“Oh, absolutamente. Tengo que hacer eso, de lo contrario tendrían que internarme en una institución mental”.

Con información de horseracingnation