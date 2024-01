Este es el entrenador de purasangres mayor productor de dinero el año 2023 en Estados Unidos y Canadá

Culmina el segundo mejor en su carrera de 20 años como cuidador de ejemplares purasangres de carreras, el trainer Brad Cox concluye el 2023 con producción de $30.977.677 para ser el líder en ese rubro, en el que su mejor año fue 2021, cuando alcanza ganancias por $31.715.312 y también termina como mayor productor de dinero en el año.

Este 2023 es el segundo año en el que Brad Cox culmina como líder en ganancias, en 2021 fue el cuarto lugar por número de victorias con 269, mientras que en 2023 ocupa la tercera casilla por número de triunfos con 266.

Brad Cox es ganador de los Eclipse Awards de 2020 y 2021 como mejor entrenador, triunfador en el Belmont Stakes 2021 con Essential Quality y es ganador de 10 carreras de las Breeders´Cup, donde se incluye la Classic del 2021 con Knicks Go.

Cox ganó en 2023 un total de 30 Stakes de Grado, 12 de ellos Grado 1:

2023 Longines Breeders' Cup Distaff (Gr. 1) Idiomatic

2023 Arkansas Derby (Gr. 1) Angel of Empire

2023 Stephen Foster Stakes (Gr. 1) West Will Power

2023 Pennsylvania Derby (Gr. 1) Saudi Crown

2023 Arlington Million Stakes (Gr. 1) Set Piece (GB)

2023 Derby City Distaff S. presented by Kendall-Jackson Winery (Gr. 1) Matareya

2023 Juddmonte Spinster Stakes (Gr. 1) Idiomatic

2023 Personal Ensign Stakes (Gr. 1) Idiomatic

2023 Coaching Club American Oaks (Gr. 1) Wet Paint

2023 Beholder Mile Stakes (Gr. 1) A Mo Reay

2023 Champagne Stakes (Gr. 1) Timberlake

2023 Jaipur Stakes (Gr. 1) Caravel.

Con apenas 3 días transcurridos del año 2024, ya aparece el entrenador Brad Cox como líder en dinero producido en el nuevo año, con $220.508 contra $133.429 de su más cercano perseguidor por ahora, Kenneth Mc Peek.